Раффль может продолжить карьеру в Швейцарии. «Лозанна» интересуется экс-форвардом «Филадельфии»

Михаэль Раффль может продолжить карьеру в Швейцарии.
33-летний австрийский нападающий стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, но не нашел себе новую команду.
Сообщается, что им интересуются 2 швейцарских клуба, среди которых «Лозанна».
В минувшем сезоне австриец выступал за «Даллас» и набрал 16 (7+9) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 19».
В 7 играх плей-офф добавил 3 (2+1) очка.
Всего в лиге у нападающего 590 матчей (большая часть – за «Филадельфию») и 179 (89+90) очков. В Кубке Стэнли – 39 игр и 11 (7+4) баллов.
Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,1 миллиона долларов.