Раффль может продолжить карьеру в Швейцарии. «Лозанна» интересуется экс-форвардом «Филадельфии»

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Михаэль Раффль может продолжить карьеру в Швейцарии.

33-летний австрийский нападающий стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, но не нашел себе новую команду. 

Сообщается, что им интересуются 2 швейцарских клуба, среди которых «Лозанна»

В минувшем сезоне австриец выступал за «Даллас» и набрал 16 (7+9) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 19». 

В 7 играх плей-офф добавил 3 (2+1) очка. 

Всего в лиге у нападающего 590 матчей (большая часть – за «Филадельфию») и 179 (89+90) очков. В Кубке Стэнли – 39 игр и 11 (7+4) баллов. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,1 миллиона долларов.

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