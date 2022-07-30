Раффль может продолжить карьеру в Швейцарии. «Лозанна» интересуется экс-форвардом «Филадельфии»

может продолжить карьеру в Швейцарии.

33-летний австрийский нападающий стал неограниченно свободным агентом в , но не нашел себе новую команду.

Сообщается, что им интересуются 2 швейцарских клуба, среди которых .

В минувшем сезоне австриец выступал за и набрал 16 (7+9) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 19».

В 7 играх плей-офф добавил 3 (2+1) очка.

Всего в лиге у нападающего 590 матчей (большая часть – за «Филадельфию») и 179 (89+90) очков. В Кубке Стэнли – 39 игр и 11 (7+4) баллов.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,1 миллиона долларов.