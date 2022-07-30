Червенка стал MVP регулярки в Швейцарии, Ян Коварж получил приз MVP плей-офф

стал MVP регулярки в Швейцарии, получил приз MVP плей-офф.

В Швейцарии вручили индивидуальные награды по итогам минувшего сезона.

MVP регулярного чемпионата – Роман Червенка («Фрибур»). 36-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА стал лучшим бомбардиром регулярки с 64 (20+44) очками в 52 матчах.

Соперниками чеха в борьбе за награду были форвард («Цюрих») и защитник Хенрик Теммернес («Серветт»).

MVP плей-офф – Ян Коварж («Цуг»). 32-летний экс-форвард «Металлурга» стал лучшим бомбардиром турнира с 21 (5+16) очком в 15 играх и выиграл с клубом второй титул подряд.

Соперниками чеха в борьбе за награду были форвард Денис Мальгин («Цюрих») и вратарь Леонардо Дженони («Цуг»).

Лучший вратарь – Леонардо Дженони («Цуг»).

Самый популярный игрок по версии болельщиков – форвард Андреас Амбюль («Давос»).

Лучший молодой игрок – защитник Нэтан Вуардо («Рапперсвиль», 21 год, 44 матча в регулярке и 4+12).

Женщина года – форвард женской сборной Швейцарии Алина Мюллер (7 игр и 4+6 на Олимпиаде-2022).

Специальный приз – ( ).