Роман Червенка стал MVP регулярки в Швейцарии, Ян Коварж получил приз MVP плей-офф.
В Швейцарии вручили индивидуальные награды по итогам минувшего сезона.
MVP регулярного чемпионата – Роман Червенка («Фрибур»). 36-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА стал лучшим бомбардиром регулярки с 64 (20+44) очками в 52 матчах.
Соперниками чеха в борьбе за награду были форвард Денис Мальгин («Цюрих») и защитник Хенрик Теммернес («Серветт»).
MVP плей-офф – Ян Коварж («Цуг»). 32-летний экс-форвард «Металлурга» стал лучшим бомбардиром турнира с 21 (5+16) очком в 15 играх и выиграл с клубом второй титул подряд.
Соперниками чеха в борьбе за награду были форвард Денис Мальгин («Цюрих») и вратарь Леонардо Дженони («Цуг»).
Лучший вратарь – Леонардо Дженони («Цуг»).
Самый популярный игрок по версии болельщиков – форвард Андреас Амбюль («Давос»).
Лучший молодой игрок – защитник Нэтан Вуардо («Рапперсвиль», 21 год, 44 матча в регулярке и 4+12).
Женщина года – форвард женской сборной Швейцарии Алина Мюллер (7 игр и 4+6 на Олимпиаде-2022).
Специальный приз – Роман Йоси («Нэшвилл»).