Брэди Ткачак о переходе брата во «Флориду»: «Рады, что будем чаще играть друг против друга. В семье кое-кто нервничает»

Брэди Ткачак рад, что будет чаще играть против брата Мэттью.

и , куда перешел старший брат в результате обмена из «Калгари», выступают в одном дивизионе.

«Сумасшедшая сделка, конечно. Все говорят об этом, все еще обсуждают это. Было круто получить эту информацию, что называется, из первых рук. Он рассказал еще до официального объявления. Все это выглядело довольно безумно.

Будет приятно видеть его довольно часто. Конечно, будут важные игры, потому что обе команды нацелены на плей-офф и будут бороться за попадание туда.

Вероятно, наши пути пересекутся в некоторых очень важных играх. Нам обоим будет очень интересно. В семье кое-кто нервничает, но мы очень рады. Мы рады тому, что теперь будем чаще видеться и играть друг против друга», – сказал капитан «Сенаторс».

Отметим, что по ходу минувшего плей-офф активно поддерживал «Флэймс». Он посещал матчи клуба в футболке с изображением брата.