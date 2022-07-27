Новичок «Спартака» Кин заработает 30 млн рублей за сезон

Стала известна зарплата новичка «Спартака» Джоуи Кина.

На этой неделе московский клуб подписал с 23-летним защитником контракт на один год.

По информации «Спорт-Экспресса», американец заработает за сезон 30 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Кин выступал в системе «Каролины». Он провел один матч в регулярном чемпионате НХЛ.

В АХЛ защитник записал на свой счет 33 (7+26) очка при полезности «плюс 7» в 62 играх регулярки за «Чикаго Вулвс».

В плей-офф он стал лучшим бомбардиром среди защитников, записав на свой счет 12 (1+11) баллов при полезности «плюс 6» в 18 играх. Вместе с «Чикаго Вулвс» Кин стал обладателем Кубка Колдера.