Семин об эффекте ЧМ-2008: «Прежде был набор 20-25 человек в хоккей, но люди реально хотели заниматься. После победы родители приходили играть за ребенка»

Александр Семин поделился воспоминаниями о победном ЧМ-2008 по хоккею.
– Как бы вы охарактеризовали сборную на чемпионате мира-2008?
– Помню, та сборная была собрана 50 на 50, то есть игроки тогда еще Суперлиги и НХЛ. Коллектив интересный собрался, где и молодые, и взрослые, тренеры с нами были в одной тарелке.
Иногда случалось так, что вроде тренер должен говорить, кто и когда идет на лед, а он весь в игре, смотрит матч, там находится, и уже непонятно, кто за кем идет. Было прикольно, много веселых моментов, запоминающихся эмоций.
– Многие отмечали, что Вячеслав Быков поменял подход в сборной, вел себя с игроками довольно демократично.
– Да, в этом плане он давал свободу, главное – выдавай результат. Делай что хочешь, но на следующий день выйди и сделай то, что от тебя требуется.
Сколько он работал в сборной, никогда не загонял игроков в рамки. Ни за кем не следил. То есть вышел куда-то из гостиницы игрок прогуляться или по своим делам. Он не устраивал допросов.
– Было ощущение, что этот матч [финал] все-таки будет за Россией?
– Не могу сказать, потому что почти весь матч проигрывали в две шайбы, а когда Леша Терещенко забросил за 11 минут до конца, то нам уже терять было нечего.
Мы побежали, а канадцы встали, как это обычно с командами происходит, когда начинаешь играть на удержание счета.
Очень тяжело удержать счет, если перестаешь играть. Тем более когда такой накал, скорости, финал, играешь дома, эмоции есть эмоции все равно.
– Вам рассказывали, как вы подняли на ноги всю Россию в этот момент?
– Конечно, как в родном Красноярске в четыре-пять утра люди выходили на улицы и радовались. Все сходили с ума от радости, что в Москве происходило, и я их понимаю.
Такие моменты воодушевляют, из-за этого и летишь в сборную по первому зову, чтобы в итоге порадовались люди.
– Понимаете, насколько важной оказалась эта победа для дальнейшего развития хоккея в России?
– Да, тогда бум произошел в стране, это очевидно. Прежде, до этого события, набор в хоккейную школу был 20-25 человек, и там приходили люди, которые реально хотели им заниматься.
Но когда мы выиграли чемпионат, набор увеличился до 100 человек, но, думаю, там больше родители приходили играть в хоккей за ребенка. Чтобы играть в хоккей, нужно гореть им с детства.
Схема, когда тебя заставляют родители, не совсем рабочая. Да, бывает человек загорается, но поезд уже может уйти, – сказал бывший нападающий сборной России, принимавший участие в финальной игре против Канады (5:4 ОТ).