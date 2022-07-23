Семин об эффекте ЧМ-2008: «Прежде был набор 20-25 человек в хоккей, но люди реально хотели заниматься. После победы родители приходили играть за ребенка»

поделился воспоминаниями о победном ЧМ-2008 по хоккею.

– Как бы вы охарактеризовали сборную на чемпионате мира-2008?

– Помню, та сборная была собрана 50 на 50, то есть игроки тогда еще Суперлиги и . Коллектив интересный собрался, где и молодые, и взрослые, тренеры с нами были в одной тарелке.

Иногда случалось так, что вроде тренер должен говорить, кто и когда идет на лед, а он весь в игре, смотрит матч, там находится, и уже непонятно, кто за кем идет. Было прикольно, много веселых моментов, запоминающихся эмоций.

– Многие отмечали, что Вячеслав Быков поменял подход в сборной, вел себя с игроками довольно демократично.

– Да, в этом плане он давал свободу, главное – выдавай результат. Делай что хочешь, но на следующий день выйди и сделай то, что от тебя требуется.

Сколько он работал в сборной, никогда не загонял игроков в рамки. Ни за кем не следил. То есть вышел куда-то из гостиницы игрок прогуляться или по своим делам. Он не устраивал допросов.

– Было ощущение, что этот матч [финал] все-таки будет за Россией?

– Не могу сказать, потому что почти весь матч проигрывали в две шайбы, а когда Леша Терещенко забросил за 11 минут до конца, то нам уже терять было нечего.

Мы побежали, а канадцы встали, как это обычно с командами происходит, когда начинаешь играть на удержание счета.

Очень тяжело удержать счет, если перестаешь играть. Тем более когда такой накал, скорости, финал, играешь дома, эмоции есть эмоции все равно.

– Вам рассказывали, как вы подняли на ноги всю Россию в этот момент?

– Конечно, как в родном Красноярске в четыре-пять утра люди выходили на улицы и радовались. Все сходили с ума от радости, что в Москве происходило, и я их понимаю.

Такие моменты воодушевляют, из-за этого и летишь в сборную по первому зову, чтобы в итоге порадовались люди.

– Понимаете, насколько важной оказалась эта победа для дальнейшего развития хоккея в России?

– Да, тогда бум произошел в стране, это очевидно. Прежде, до этого события, набор в хоккейную школу был 20-25 человек, и там приходили люди, которые реально хотели им заниматься.

Но когда мы выиграли чемпионат, набор увеличился до 100 человек, но, думаю, там больше родители приходили играть в хоккей за ребенка. Чтобы играть в хоккей, нужно гореть им с детства.

Схема, когда тебя заставляют родители, не совсем рабочая. Да, бывает человек загорается, но поезд уже может уйти, – сказал бывший нападающий сборной России, принимавший участие в финальной игре против Канады (5:4 ОТ).