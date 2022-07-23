Войнов продал дом в Лос-Анджелесе: «Какой смысл его содержать 11 месяцев, приезжая на 3-4 недели в году? В Майами можно сдавать 10 месяцев»

рассказал, что продал дом в Лос-Анджелесе.

– Напомните, вы перед той историей, которая сломала вам заокеанскую карьеру, подписали пятилетний контракт с на 25 миллионов долларов. Что с ним случилось?

– Его просто перечеркнули, будто его не существовало.

– У вас еще был дом в Лос-Анджелесе. Что с ним?

– Я его сохранял около четырех лет. Но потом понял: какой смысл его содержать 11 месяцев, приезжая только на три-четыре недели в году? Пришлось продать.

– Вы не разочаровались в Америке? Можно ведь и в отпуск в Майами летать.

– Это немножко другое. Ты купил квартиру в Майами, можешь сдавать ее 10 месяцев. Потом на два месяца приехать, пожить.

А вот дом находился в спальном районе Лос-Анджелеса – на Манхэттен-Бич, где тренировочная база «Кингс». Если сдавать дом, то на четыре-пять лет.

Получается, ты сам в нем бывать не сможешь. А ведь надо еще следить, в каком состоянии твоя недвижимость, как с ней обращаются.

Поэтому мы приняли решение на семейном совете, что лучше этот дом продать, – сказал хоккеист .