Войнов о дисквалификации в НХЛ: «Было очень много правил, и они каждый раз менялись. Это походило на абсурд»

высказался о своей дисквалификации в .

– Какие-то моменты вашей карьеры для меня остаются белыми пятнами. Напомните, почему вы полностью пропустили сезон-2018/19? Выиграли Олимпиаду, где вас признали лучшим защитником – и вдруг выпали на целый год.

– Это была очередная попытка вернуться в НХЛ. Я все не мог смириться с тем, что моя карьера там так прервалась.

– Вам в НХЛ сказали, что вы не имеете права нигде играть, чтобы отбыть дисквалификацию?

– Там было очень много правил, и они каждый раз менялись. Причем в ту сторону, как было удобно. А когда я практически выполнил все условия, у меня случилась очередная травма во время тренировочного процесса.

– Вы порвали ахилл.

– Да. И они приплели эту травму так, что я все равно бы нигде не смог играть.

– То есть не зачли срок, пропущенный из-за проблем со здоровьем.

– Тяжело все вспоминать и анализировать, потому что это походило на абсурд, – сказал защитник .

Напомним, в 2014 году Войнова, тогда выступавшего за «Лос-Анджелес», обвинили в домашнем насилии, он отсидел несколько месяцев в калифорнийской тюрьме. После этого он вернулся в Россию.