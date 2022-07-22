Войнов был близок к возвращению в НХЛ: «Контракт, поставлена виза. За 4 дня до вылета в Америку отказались брать со словами: «Извини, так получилось»

рассказал, как мог вернуться в .

– Был хороший год в «Авангарде», а за ним вы опять пропустили целый сезон, уже 2020/21. Почему не играли тогда?

– Это еще одна моя попытка вернуться в НХЛ. Тоже очень интересная.

У меня уже не было никаких проблем с федеральными законами США после скандала 2016 года. А вот другие проблемы возникли. Если точнее, то в сезоне-2018/19 мне конкретно лига ставила палки в колеса.

А вот по ходу сезона-2020/21 сработал чисто человеческий фактор. У меня уже был подписан контракт с клубом НХЛ. Но его еще не зарегистрировали в лиге.

Тот сезон был после ковида, и чемпионат начинался не как обычно, а в середине января. Там было меньше матчей, и соответственно дисквалификация была меньше. Я должен был играть уже с конца февраля.

– Так, интересно.

– Все, у меня уже есть контракт, поставлена рабочая виза в паспорт. И за четыре дня до вылета в Америку меня просто отказались брать со словами: «Извини, так получилось».

– Кто так сказал?

– Тот клуб, с которым я подписался.

– Сейчас дверь в НХЛ для вас открыта?

– На данный момент и дисквалификации в НХЛ у меня нет, и я абсолютно чист. Если бы я был без контракта с «Ак Барсом», то мог подписать договор в Северной Америке и начал бы сезон с первого же матча.

– Если вас снова никто не кинет.

– «Кинуть» – это громко сказано. Просто с хозяином того клуба велась долгая работа на протяжении восьми-девяти месяцев.

Проговаривались все нюансы, что я проблемный игрок, что из местной прессы может прилететь очень много негатива, и это отразится на команде.

– Вы шли на годовой контракт в 750 тысяч долларов?

– Да, я был готов поехать в НХЛ за любые деньги.

Но, видимо, в последнюю неделю до моего приезда к нему обратились компаньоны и сказали, что если ты подпишешь Войнова, то те же спонсоры от тебя отвернутся. Этот шаг не найдет понимания. И он принял решение, что лучше отказаться от меня бесплатно, чем терять рекламодателей, – сказал защитник .