Зарипов о поражении от «Авангарда» в плей-офф: «Хартли просто переиграл нас. Разобрал и не дал ничего сделать»

считает, что экс-тренер переиграл «Ак Барс» в прошлом сезоне .

Казанцы уступили омичам со счетом 2-4 в серии первого раунда плей-офф.

– Наверное, вам, как и многим другим, надоела тема провала в прошлом сезоне. Но прошло время, и хочется узнать, как видите случившееся на холодную голову?

– Мы весь сезон шли, старались, хотели. Но Боб Хартли нас просто переиграл, разобрал и не дал ничего сделать.

– Но у вас же тоже был тренер, который должен был что-то противопоставить.

– Конечно, именно. А от команды и ребят я скажу одно: все хотели и готовились победить в плей-офф. Горели буквально этим.

Вы сами видели, сколько у нас было молодых ребят, для которых это еще не стало чем-то привычным.

– Вам не кажется, что одной из причин было, что «Ак Барс» при Квартальнове совершенно не менялся в плей-офф по сравнению с регуляркой?

– Я не хочу сейчас ничего на эту тему говорить, это создаст некий дискомфорт сразу для нескольких сторон.

Я скажу так: кто бы что ни замечал, но ребята очень хотели, горели. Но это спорт, каким бы банальным ни выглядело это объяснение. В плей-офф побеждает сильнейший, мы не смогли, – сказал нападающий казанского клуба.