Вайсфельд о Мамине: «В ЦСКА он будет одним из лидеров. Во «Флориде» его ждало 3-4 звено»

прокомментировал возвращение Максима Мамина в КХЛ.

Нападающий подписал контракт с ЦСКА на три года.

– снова вернулся из «Флориды» в ЦСКА. Что его не устраивает в НХЛ?

– Как и Радулов, Мамин хотел себе доказать, что может играть в этой лиге. И в принципе, доказал – сезон провел неплохой. Но подписать выгодный контракт в НХЛ у Максима, скорее всего, не получилось бы.

В ЦСКА он будет одним из лидеров команды. А во «Флориде» его ждало третье-четвертое звено. Поэтому у Мамина карьера развивается логично. И это неплохая карьера.

Он правильно сделал, что улетел в НХЛ год назад. А теперь вернулся, потому что армейцы ему хорошие условия предложили.

– Просто со стороны отношения Мамина с «Флоридой» выглядят своеобразно. Он едет в НХЛ, проводит там неплохой сезон, пробивается в основной состав и… возвращается в ЦСКА. Это было уже дважды. Неужели он и в 30 лет за океан снова поедет?

– Не думаю, что Мамин еще раз собирается штурмовать НХЛ, учитывая трехлетний контракт с армейцами. Конечно, все возможно.

Вот Ничушкин же вышел на высокий уровень после всех своих проблем. Может, и Мамин что-то феерическое здесь покажет. Но его возвращение за океан через три года уже маловероятно, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .