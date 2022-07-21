Павел Зубов о лимите: «Если сократить до трех, то агенты наших игроков будут загибать планки по зарплатам. С иностранцами полегче»

Бывший тренер считает, что в клубах должны играть пять легионеров, а не три.

– Предстоящая регулярка будет состоять из 68 матчей. Справятся ли игроки после такого обрезанного минувшего сезона?

– Я календарь не видел, но раньше было четыре паузы, сейчас одна. Это оптимально.

Можно спокойно составить графики восстановления. Когда ты за два месяца играешь 25 матчей сразу – вот это действительно тяжело.

– Как вам идея перекрестного плей-офф, которая обсуждается? Например, СКА – «Амур» в первом раунде.

– Если будет такой регламент, значит, полетят в Хабаровск (улыбается). Хотя это будет очень жестко, придется по восемь часов летать.

– Ваше мнение о лимите на легионеров? Три или пять?

– Мое мнение – пять иностранцев. Почему? Во-первых, по финансам – это выгоднее и дешевле для клубов.

Если сейчас лимит сделать из трех, то агенты наших игроков будут загибать планки по зарплатам. С иностранцами будет полегче. Ну и конкуренцию никто не отменял, – сказал .