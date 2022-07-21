«Питтсбург» и Каспери Капанен договорились о подписании нового контракта.
25-летний нападающий продлил соглашение с «Пингвинс» на два сезона со средней зарплатой 3,2 миллиона долларов в год. Общая сумма сделки – 6,4 млн долларов.
Таким образом, клуб и хоккеист согласовали новый договор до арбитражного слушания, на которое претендовал финский форвард.
В прошлом сезоне Капанен набрал 32 (11+21) очка при полезности «плюс 2» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф на его счету 3 (0+3) балла при полезности «плюс 4» в 7 играх.