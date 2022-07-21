Бывшая жена обвинила экс-форварда ЦСКА Фефелова в краже ребенка

Бывшая жена Игоря Фефелова обвинила экс-хоккеиста в краже ребенка.

«Ребенок по решению суда проживает со мной. У нас есть мировое соглашение.

Фефелов Игорь Александрович увез сына. Он его украл! Не выходил на связь сутки. Забрал обманным путем. Пользуясь моим доверием!» – написала Виктория Береснева в соцсети.

Как сообщает «Матч ТВ», позже выяснилось, что Фефелов с сыном находятся в Сочи.

Фефелов провел в общей сложности 122 матча в КХЛ за ЦСКА, «Сибирь» и «Югру». Он завершил карьеру в 2020 году из-за проблем с коленом.