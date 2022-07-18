Экс-защитник «Баффало» и «Эдмонтона» Секера завершил карьеру. Словак провел 16 сезонов в НХЛ, сыграв 842 матча

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Андрей Секера объявил о завершении карьеры.

«Моя хоккейная карьера завершена. Я получил несколько предложений в качестве свободного агента, но все равно решил завершить. Для меня будет лучше сосредоточиться на своей семье», – сказал 36-летний словацкий защитник.

В прошлом сезоне Секера провел 32 матча в регулярном чемпионате за «Даллас» и набрал 4 (1+3) очка.

В НХЛ хоккеист также играл за «Баффало», «Каролину», «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон».

Всего Секера провел в лиге 16 сезонов. На его счету 842 матча в общей сложности и 253 (51+202) балла за результативность.

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