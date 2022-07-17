Швейцарский «Серветт» интересуется Хартикайненом. Экс-форвард «Салавата» пока не определился с будущим

Швейцарский интересуется форвардом .

По информации журналиста Watson Клауса Цаугга, клуб связывался с представителями 32-летнего финского нападающего по поводу подписания контракта.

Сторона игрока заявляет, что он еще не определился с местом продолжения карьеры. Ранее сообщалось о варианте с шведским «Лулео».

Хартикайнен играл в КХЛ за с 2013 по 2022 год. Он покинул клуб по ходу прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. С его статистикой в можно ознакомиться здесь.

В феврале 2022 года хоккеист стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии, а в мае выиграл чемпионат мира.