Швейцарский «Серветт» интересуется Хартикайненом. Экс-форвард «Салавата» пока не определился с будущим

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Швейцарский «Серветт» интересуется форвардом Теему Хартикайненом.

По информации журналиста Watson Клауса Цаугга, клуб связывался с представителями 32-летнего финского нападающего по поводу подписания контракта.

Сторона игрока заявляет, что он еще не определился с местом продолжения карьеры. Ранее сообщалось о варианте с шведским «Лулео». 

Хартикайнен играл в КХЛ за «Салават Юлаев» с 2013 по 2022 год. Он покинул клуб по ходу прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. С его статистикой в КХЛ можно ознакомиться здесь

В феврале 2022 года хоккеист стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии, а в мае выиграл чемпионат мира.

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