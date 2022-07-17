«Баффало» подписал Савоя, Эстлунда и Кулиха. Форварды были выбраны в 1-м раунде драфта-2022

подписал форвардов Мэттью Савоя, Ноа Эстлунда и Иржи Кулиха.

С каждым нападающим заключен контракт новичка сроком на 3 года.

Все три игрока были выбраны клубом в первом раунде драфта НХЛ-2022 (под 9-м, 16-м и 28-м номерами соответственно).

18-летний Савой в минувшем сезоне набрал 90 (35+55) очков в 65 матчах за «Виннипег Айс» в WHL, став самым результативным новичком лиги. В 10 играх плей-офф добавил 12 (6+6) баллов.

18-летний Эстлунд набрал 42 (9+33) очка в 32 матчах за молодежную команду , в составе взрослой команды провел 11 матчей в SHL. Также выиграл ЮЧМ в составе сборной Швеции U18, набрав 10 (4+6) очков в 6 матчах турнира.

18-летний Кулих набрал 14 (9+5) очков в 42 матчах за в чешской лиге. На ЮЧМ забросил 9 шайб в 6 матчах, став лучшим снайпером и MVP турнира.