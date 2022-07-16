Корнилов о «Торонто»: «Мюррей известен как травматичный вратарь, ярких отрезков не выдавал после «Питтсбурга». Это реальный шанс для Самсонова»

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Кирилл Корнилов поделился мыслями о перспективах Ильи Самсонова в «Торонто».

– Сможет ли Самсонов перезагрузить карьеру в «Торонто»?

– Теперь вратарская бригада «Торонто» Мююрей – Самсонов. Мэтт Мюррей выигрывал два Кубка Стэнли с «Питтсбургом», однако по большей части известен как травматичный вратарь. Поэтому это реальный шанс для Самсонова.

Другой вопрос, насколько он психологически готов к тому, чтобы играть в «Торонто». Далеко не каждый игрок сможет проявить себя, когда он находится под постоянным шквалом не то, чтобы критики, скорее обсуждения со стороны журналистов и болельщиков.

Поэтому все будет зависеть от того, готов ли Самсонов к такому психологическому вызову.

Если ему удастся играть спокойно и уверенно, а также наладить стабильность, то я не исключаю, что он может «съесть» Мюррея. После «Питтсбурга» ярких отрезков он уже не выдавал.

Для Самсонова хорошо, что в команде будет вратарь, который ему по силам. Если бы он попал под Василевского и Шестеркина, которые проводят большую часть матчей, ему трудно было бы себя проявить. Мне кажется, в «Торонто» станут равномерно распределять игровое время, если оба вратаря будут здоровы.

Поэтому все зависит только от Самсонова. Если он будет играть так же, как и в свои яркие отрезки в «Вашингтоне», тогда сможет не то, что перезагрузить карьеру, а сделать большой шаг вперед, – сказал комментатор «КХЛ ТВ».

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