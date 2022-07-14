«Сиэтл» подписал контракты с 4-м номером драфта Райтом, экс-голкипером СКА Хелльбергом и вратарем Джонсом

«Сиэтл» подписал контракты с тремя новичками.
Контракт новичка с «Кракеном» заключил форвард Шейн Райт, выбранный на драфте НХЛ-2022 под четвертым номером.
Вратарь Магнус Хелльберг, в прошлом сезоне игравший за «Детройт», подписал соглашение на один год. Зарплата экс-игрока СКА и «Сочи» – 750 тысяч долларов.
Также «Сиэттл» подписал контракт на один год с голкипером Мартином Джонсом, зарплата – 2 млн долларов.
Годро – в «Коламбусе», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере», Самсонов – в «Торонто». Первый день рынка свободных агентов НХЛ