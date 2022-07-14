«Сиэтл» подписал контракты с 4-м номером драфта Райтом, экс-голкипером СКА Хелльбергом и вратарем Джонсом

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«Сиэтл» подписал контракты с тремя новичками.

Контракт новичка с «Кракеном» заключил форвард Шейн Райт, выбранный на драфте НХЛ-2022 под четвертым номером.

Вратарь Магнус Хелльберг, в прошлом сезоне игравший за «Детройт», подписал соглашение на один год. Зарплата экс-игрока СКА и «Сочи» – 750 тысяч долларов.

Также «Сиэттл» подписал контракт на один год с голкипером Мартином Джонсом, зарплата – 2 млн долларов.

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