«Сиэтл» подписал контракты с 4-м номером драфта Райтом, экс-голкипером СКА Хелльбергом и вратарем Джонсом

подписал контракты с тремя новичками.

Контракт новичка с «Кракеном» заключил форвард , выбранный на драфте НХЛ-2022 под четвертым номером.

Вратарь Магнус Хелльберг, в прошлом сезоне игравший за , подписал соглашение на один год. Зарплата экс-игрока СКА и «Сочи» – 750 тысяч долларов.

Также «Сиэттл» подписал контракт на один год с голкипером , зарплата – 2 млн долларов.

Годро – в «Коламбусе», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере», Самсонов – в «Торонто». Первый день рынка свободных агентов НХЛ