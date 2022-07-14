Годро не принял предложение «Коламбуса» с зарплатой 12 млн долларов в год. Игрок выбирает между «Нью-Джерси» и «Айлендерс»

«Коламбус» пытался подписать Джонни Годро.
Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен вышел с предложением к 28-летнему нападающему после открытия рынка свободных агентов.
Годро было предложено семилетнее соглашение с зарплатой 12 миллионов долларов в год.
Считается, что американец на данный момент выбирает между двумя командами – «Нью-Джерси» и «Айлендерс».
Форвард решил выйти на рынок свободных агентов, отказавшись от предложения «Калгари».
Сообщалось, что «Флэймс» предлагали Годро контракт на 8 сезонов с зарплатой свыше 10 млн долларов в год.