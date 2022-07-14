Годро не принял предложение «Коламбуса» с зарплатой 12 млн долларов в год. Игрок выбирает между «Нью-Джерси» и «Айлендерс»

пытался подписать .

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен вышел с предложением к 28-летнему нападающему после открытия рынка свободных агентов.

Годро было предложено семилетнее соглашение с зарплатой 12 миллионов долларов в год.

Считается, что американец на данный момент выбирает между двумя командами – и .

Форвард решил выйти на рынок свободных агентов, отказавшись от предложения «Калгари».

Сообщалось, что «Флэймс» предлагали Годро контракт на 8 сезонов с зарплатой свыше 10 млн долларов в год.