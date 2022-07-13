«Сент-Луис» продлил Ледди на 4 года. Кэпхит защитника – 4 млн долларов

продлил защитника на 4 года и 16 млн долларов.

Средняя зарплата 31-летнего игрока (кэпхит) составит 4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он выступал за «Детройт» и «Сент-Луис». Всего в регулярном чемпионате НХЛ провел 75 матчей и набрал 24 (3+21) очка при полезности «минус 30».

В 9 матчах плей-офф за «Блюз» у него 5 (1+4) баллов при полезности «+4».

Всего в НХЛ Ледди провел 851 матч и набрал 360 (68+292) очков. В 130 играх в Кубке Стэнли – 38 (8+30) баллов. В 2013 году он выиграл трофей с «Чикаго».

Его средняя зарплата по прошлому 7-летнему контракту, подписанному с «Айлендерс» в 2015 году, составляла 5,5 млн долларов.

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