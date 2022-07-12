Фетисов о возвращении Малкина в Россию: «Зачем? В НХЛ такие игроки на вес золота, он один из лучших»

считает, что 35-летнему форварду Евгению Малкину рано ехать в .

«Зачем Малкину возвращаться в Россию? У него еще есть потенциал игрока, и могу сказать, что в такие игроки на вес золота.

Малкин – ветеран, который может заполнить и дополнить недостающее звено. Женя – один из лучших игроков современного хоккея. Думаю, что сама система НХЛ предполагает набор молодых игроков, а подписание ветеранов поможет команде в завоевании Кубка Стэнли.

Думаю, что перспективная команда для выполнения этой цели для Жени найдется», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы РФ.

Ранее стало известно, что Малкин может выйти на рынок свободных агентов. Форвард выступает за с 2006 года. В его составе он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).