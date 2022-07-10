Деанджело про Бринд′Амора: «Отличный человек, тренер, мотиватор. Я написал ему, но хочу позвонить и поблагодарить должным образом»

Энтони Деанджело положительно охарактеризовал тренера Рода Бринд′Амора.
Защитник играл под руководством специалиста в «Каролине». Деанджело будет выступать в «Филадельфии» в следующем сезоне НХЛ.
«Невероятный тренер, отличный парень.
Я написал ему вчера вечером, сказал, что как только все будет подписано, я позвоню ему и поблагодарю должным образом. Не хочу просто написать сообщение с благодарностью.
Вы, журналисты в Филадельфии, знаете его, потому что он играл за команду, но все, что вы о нем слышите, соответствует действительности. Отличный человек, отличный тренер, отличный мотиватор, я очень благодарен за то, что играл за него.
Мы много говорили о «Филадельфии». Он знает, что значит быть «летчиком».
У нас схожие взгляды на то, как нужно играть в хоккей и что такое хоккей. Мы с ним всегда сходимся во взглядах, думаю, что ему нравилось быть и «летчиком», и «ураганом», – сказал Деанджело.