Минтюков о пропуске сезона: «Этот год помог мне. Я как следует поработал над недостатками. Ехать в Россию не видел смысла»

Павел Минтюков рассказал о том, как пережил пропуск сезона в юниорской лиге Онтарио.

OHL отказалась от проведения сезона-2020/21 на фоне пандемии коронавируса.

В этом году защитник «Сагино» был выбран на драфте НХЛ под общим 10-м номером.

– За сезон-2020/21 у вас 0 матчей. Что такое провести год без хоккея будучи здоровым?

– Понятное дело, очень тяжело. Ты тренируешься каждый день и не играешь, а все твои друзья играют, развиваются. Но, думаю, что этот год помог мне, я как следует поработал над своими недостатками.

– Когда по ходу прошлого года у вас умерла надежда на то, что чемпионат все-таки будут проводить?

– Я верил до конца. Всегда была надежда. Она помогала тренироваться, не терять мотивацию. Мы тренировались с командой, так что было проще, все-таки был не один.

– Почему вы остались в Америке, а не вернулись в Россию?

– Не видел смысла. Надеялся, что будет сезон, а потом уже поздно было куда-то ехать. Так что продолжил тренироваться и все. Конечно, бывало депрессивное настроение, все время тренироваться надоедало. Но то, что уехал, не жалел, – сказал защитник.

Первым из русских на драфте-2022 выбрали Минтюкова – в топ-10. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду