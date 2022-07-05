Алексей Волков: «У «Авангарда» был интерес к Петану, сделали предложение, но он всерьез переезд в Россию не рассматривает»

Генеральный менеджер «Авангарда» подтвердил, что команда интересовалась Ником Петаном.

«Подписанием Бродхерста «Авангард» завершил комплектование нападающими на текущем этапе межсезонья. Но, конечно, мы будем смотреть, какие есть возможности для усиления. Это круглогодичный процесс.

К Нику Петану действительно был интерес, мы сделали ему предложение, но он сейчас ждет предложения от клубов и всерьез переезд в Россию не рассматривает.

Что касается Янковски, то к нему был больше виртуальный интерес. Приезд хоккеиста с его статусом и в его возрасте изначально выглядел нереальным.

По Бродхерсту мы собрали очень много информации по всем аспектам его личности: как с игровой точки зрения, так и с человеческой, и поняли, что он – наш человек.

Уверен, что нашим креативным игрокам достался классный диспетчер, который умеет играть не только эффективно, но и эффектно, что поможет радовать омских болельщиков на новой арене», – сказал Алексей Волков.