Алексей Волков: «Бродхерст идеально подходит на роль второго центра «Авангарда». Это настоящий плеймейкер, умеющий вести и читать игру»

прокомментировал переход Алекса Бродхерста в .

«Продолжаем усиливать центральную линию команды перед новым сезоном. Изучая Бродхерста, мы обратили внимание прежде всего на его стремление всегда играть на команду. Это крайне важный и показательный для нас момент.

Тренеры тех клубов, где выступал Алекс, рассчитывали на него, регулярно выпуская в концовках периодов, на важные вбрасывания, в решающие моменты.

Это надежный центрфорвард с высоким игровым интеллектом, настоящий плеймейкер, умеющий вести и читать игру. Опыт борьбы в плей-офф у него также имеется: Кубок Колдера в АХЛ выиграть совсем не просто.

По всем параметрам Бродхерст идеально подходит на роль второго центра в нашей команде, однако окончательное решение по составу звеньев тренеры примут по завершении предсезонного сбора», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».