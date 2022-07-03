«Айлендерс» работают над обменами Варламова и Бэйли (The Fourth Period)

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«Айлендерс» работают над обменами Семена Варламова и Джоша Бэйли.

Как информирует The Fourth Period, клуб из Нью-Йорка стремится освободить место в платежной ведомости. 

Кэпхит обоих игроков составляет 5 миллионов долларов. У 34-летнего Варламова остался один год действия контракта, у 32-летнего Бэйли (993 матча за клуб в регулярных чемпионатах) – два. 

Отмечается, что клуб готов обменять Варламова, так как Илья Сорокин доказал, что может быть первым номером команды.

Клуб готов найти ему сменщика за меньшие деньги, чем у Семена. 

О каких-либо конкретных вариантах обмена на сегодня не сообщается. При этом в дедлайн Варламовым интересовались «Вегас» и его бывшая команда «Колорадо».

Среди других возможных вариантов – «Эдмонтон» (хотя считается, что этот клуб у Семена в блоке на обмен) и еще один бывший клуб россиянина «Вашингтон»

В контракте Варламова есть ограничение на обмен – он называет руководству 16 команд, куда не может быть обменян. 

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