«Айлендерс» работают над обменами Варламова и Бэйли (The Fourth Period)

«Айлендерс» работают над обменами Семена Варламова и Джоша Бэйли.
Как информирует The Fourth Period, клуб из Нью-Йорка стремится освободить место в платежной ведомости.
Кэпхит обоих игроков составляет 5 миллионов долларов. У 34-летнего Варламова остался один год действия контракта, у 32-летнего Бэйли (993 матча за клуб в регулярных чемпионатах) – два.
Отмечается, что клуб готов обменять Варламова, так как Илья Сорокин доказал, что может быть первым номером команды.
Клуб готов найти ему сменщика за меньшие деньги, чем у Семена.
О каких-либо конкретных вариантах обмена на сегодня не сообщается. При этом в дедлайн Варламовым интересовались «Вегас» и его бывшая команда «Колорадо».
Среди других возможных вариантов – «Эдмонтон» (хотя считается, что этот клуб у Семена в блоке на обмен) и еще один бывший клуб россиянина «Вашингтон».
В контракте Варламова есть ограничение на обмен – он называет руководству 16 команд, куда не может быть обменян.