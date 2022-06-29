Куинн, Джей Лич и Велуччи – основные кандидаты на пост главного тренера «Бостона» (Фрэнк Серавалли)

Майк Велуччи вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Бостона».

Об этом сообщил журналист Worcester Telegram & Gazette Джо Макдональд.

«Слышал, что у ассистента главного тренера «Питтсбурга» Майка Велуччи также было собеседование с «Брюинс», – написал Макдональд.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли отметил, что это было второе собеседование специалиста с клубом.

«Хотел бы добавить: думаю, это было второе собеседование Велуччи в рамках переговорного процесса.

Похоже, финалистами стали Дэвид Куинн, Джей Лич и Веллуччи. Многие считают, что Куинн является главным претендентом на эту должность», – написал Серавалли.