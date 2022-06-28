38-летний Торесен продолжит карьеру, продлив контракт со «Сторхамаром» на год. Он не приводил клуб к титулу в Норвегии

38-летний продлил контракт со на год.

Капитан команды решил продолжить карьеру. Его целью будет победа в чемпионате страны. Торесен еще ни разу не приводил свой клуб к победе.

В 2000 году он стал чемпионом вместе с командой (в возрасте 16 лет), но не играл в плей-офф. А 2018 году клуб выиграл последний на сегодня титул, когда Торесен по ходу сезона перешел в .

В прошлом году «Сторхамар» дошел до финала, где уступил «Ставангеру». Торесен набрал 52 (20+32) очка в 37 матчах регулярного чемпионата и 9 (3+6) – в 15 играх плей-офф.

В КХЛ Торесен выступал за СКА и «Салават Юлаев». Он дважды выигрывал Кубок Гагарина – в 2011 и 2015 годах.