Макар – 3-й игрок в истории с «Норрисом» и «Конн Смайтом» в одном сезоне. Первые двое – Орр и Лидстрем

– 3-й игрок в истории, выигравший «Норрис» и «Конн Смайт» в одном сезоне.

Защитник был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли. Он набрал 29 (8+21) очков в 20 матчах, установив рекорд XXI века среди защитников.

Также 23-летний канадец выиграл приз «Норрис Трофи», который присуждается лучшему защитнику регулярного чемпионата. Он опередил Романа Йоси из «Нэшвилла» с небольшим перевесом.

До Макара выиграть оба этих приза в один год удалось только двум игрокам – («Бостон», 1970 и 1972 годы, в 22 и 24 года) и («Детройт», 2002, 32 года).