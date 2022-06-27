39-летние Таратухин и Куляш покинут «Чиксереду». Они трижды подряд выиграли лигу Венгрии и Румынии

39-летние и покинут румынскую «Чиксереду».

Клуб принял решение не продлевать контракты с российскими ветеранами.

Таратухин выступал за команду с 2017 года, Куляш – с 2019 года. В составе команды оба игрока трижды стали чемпионами Эрсте лиги, в которой выступают румынские и венгерские клубы.

В сезоне-2021/22 клуб выиграл чемпионат Румынии и Эрсте лигу.

Куляш провел в регулярных чемпионатах двух турниров 54 матча и набрал 53 (25+28) очка. В плей-офф добавил 12 (4+8) баллов в 15 играх.

Таратухин набрал 22 (12+10) очка в 16 матчах регулярок и 8 (3+5) баллов в 14 играх плей-офф.

Отметим, что оба игрока получили румынское гражданство.

Фото: «Чиксереда».