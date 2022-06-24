Разин о 68 матчах в сезоне КХЛ: «Тем интереснее болельщикам. Хоккеистам интереснее играть, а не тренироваться»

Главный тренер поддержал решение проводить 68 матчей в чемпионате.

«Я считаю, что это хорошо. Чем больше игр, тем интереснее зрителям и болельщикам. Хоккеистам интереснее играть, а не тренироваться, поэтому я за большое количество игр.

Я рад, что «Северсталь» поставили в сильную зону. Но, с другой стороны, играя в сильной зоне, в плей-офф выходило бы восемь команд, а в слабой – четыре, я считаю, что это несправедливо. Если бы мы заняли девятое место, то плей-ин был бы из одной игры, я считаю, что это тоже несправедливо для выхода в плей-офф.

Играть с командой за то, чтобы попасть туда, куда все стремятся, и это была бы всего одна игра, а ее может выиграть любой, тогда пошел бы насмарку весь сезон, если бы мы остались без плей-офф. Но, с другой стороны, играть среди сильнейших для болельщиков – я за это.

Всегда интересно играть с сильнейшими, для самих хоккеистов это возможность проявить себя, для тренера – показать, что его команда может биться за самые высокие места среди сильнейших. Здесь много плюсов, но вишенка на торте – это плей-офф, поэтому остаться без плей-офф было бы несправедливо, если бы приняли такое решение», – сказал .