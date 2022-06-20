Покотило о Батыршине: «Одной из целей «Амура» был поиск опытного игрока. В его послужном списке два Кубка Гагарина, 13 сезонов в Суперлиге и КХЛ»

Вадим Покотило прокомментировал переход Рафаэля Батыршина в «Амур».

«Одной из наших целей в селекционной кампании был поиск опытного игрока, который мог бы стать лидером в раздевалке, проводником идей тренерского штаба и помощником в развитии молодым игрокам. То есть, занять ту нишу, в которой очень ярко в прежние годы себя проявили Виталий Атюшов или Александр Фролов.

Мы остановили свой выбор на – в его послужном списке два Кубка Гагарина, 13 сезонов в Суперлиге и . Сейчас он находится в хорошей физической форме и очень мотивирован», – сказал генеральный менеджер «Амура».

«Амур» подписал контракт с 35-летним Батыршиным на год