Покотило о Батыршине: «Одной из целей «Амура» был поиск опытного игрока. В его послужном списке два Кубка Гагарина, 13 сезонов в Суперлиге и КХЛ»

Теги Амур Рафаэль Батыршин Вадим Покотило КХЛ Хоккей

Вадим Покотило прокомментировал переход Рафаэля Батыршина в «Амур».

«Одной из наших целей в селекционной кампании был поиск опытного игрока, который мог бы стать лидером в раздевалке, проводником идей тренерского штаба и помощником в развитии молодым игрокам. То есть, занять ту нишу, в которой очень ярко в прежние годы себя проявили Виталий Атюшов или Александр Фролов. 

Мы остановили свой выбор на Рафаэле Батыршине – в его послужном списке два Кубка Гагарина, 13 сезонов в Суперлиге и КХЛ. Сейчас он находится в хорошей физической форме и очень мотивирован», – сказал генеральный менеджер «Амура».

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