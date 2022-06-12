Сопин о Коновалове: «Уверен, что в «Динамо» он сможет выйти на свой новый и максимально высокий уровень»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Илья Коновалов Хоккей

Генменеджер «Динамо» высказался о подписании контракта с вратарем Ильей Коноваловым.

Сегодня клуб объявил о заключении 2-летнего соглашения с 23-летним экс-голкипером «Локомотива». 

«Илья Коновалов ближайшие два сезона проведет в составе московского «Динамо». Несмотря на возраст Ильи, он уже успел достаточно хорошо себя проявить в КХЛ и показал высокий уровень игры на международном уровне, выступая за сборную России.

Мы рады, что после своей поездки в Северную Америку он возвращается именно в «Динамо».

Уверен, что он сможет в нашем клубе выйти на свой новый и максимально высокий уровень. Тренерский штаб рассчитывает на Илью. Верим, что у него все получится. Добро пожаловать!» – сказал Алексей Сопин

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