Коновалов о 32-м номере в «Динамо»: «Если Овечкин вернется – отдам легенде, конечно»

Вратарь Илья Коновалов прокомментировал переход в московское «Динамо».

«Предложение возникло быстро. Я играл в Северной Америке и ближе к концу сезона решил принять решение о возвращении в Россию. В быстро откликнулись на это и предложили хорошие условия, хорошие контракты. И я здесь. Рад здесь находиться.

Я знаю Алексея Николаевича [Кудашова]. Начинал в когда-то молодым, ездил на сборы с командой, на выезды катался. Знаю его как тренера отличного, хорошего, он бронзу выиграл с «Локомотивом». Приятно играть под его руководством, с большим нетерпением жду игр.

Задачи, как всегда, максимальные: проявить себя, давать результат клубу, самому развиваться. И, опять же, Кубок Гагарина.

Когда спрашивали меня про номер, я спросил, можно ли играть [под 32-м], мне сказали: «Без проблем». Если [Овечкин] вернется – конечно, легенде отдам. Придется подвинуться.

Приятно находиться здесь, в великом клубе с большой историей. Знаю болельщиков, как они прекрасно и тепло относятся к клубу, как болеют и переживают. Сам играл – конечно, в другой майке, не динамовской, но все же тяжело играть. Надеюсь, все сложится в будущем сезоне», – сказал Коновалов.

«Динамо» подписало контракт с экс-вратарем «Локомотива» Коноваловым на 2 года