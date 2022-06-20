«Айлендерс» помогли нуждающимся в рамках борьбы с голодом, пожертвовав почти 10 тысяч долларов вместе с сетью супермаркетов

помогли нуждающимся людям в рамках борьбы с голодом.

Команда НХЛ и сеть супермаркетов Stop&Shop пожертвовали 9900 долларов Island Harvest – организации, которая занимается оказанием помощи голодающим, предоставляет еду и другие ресурсы нуждающимся людям.

В пятницу сотрудники «Айлендерс» и сотрудники супермаркета оказывали волонтерскую помощь для данной организации, чтобы обеспечить продовольствием нуждающихся.

«300 тысяч семей получали нашу помощь до пандемии. Во время пандемии число семей удвоилось – до 600 тысяч», – сказала генеральный директор организации Рэнди Шубин Дреснер.

Она отметила, что 9900 долларов, которые были пожертвованы, помогут приготовить 18 тысяч блюд.