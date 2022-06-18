Девон Тэйвс: «Ничушкин играет усердно. Для габаритного парня, который так хорошо катается, это своего рода потерянное искусство»

Девон Тэйвс поделился мнением о Валерии Ничушкине.

«Вал просто очень целеустремленный игрок. Он так усердно работает вне льда, чтобы подготовиться.

В плей-офф он такой сильный, большой, и он так усердно играет в хоккей. Для габаритного парня, который так хорошо катается, это своего рода потерянное искусство. Такое нечасто увидишь: парень с его габаритами, с его способностью перемещать и защищать шайбы оказывается в отличных местах для забивания голов и очень хорошо играет для нас», – сказал защитник «Колорадо».