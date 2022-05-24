«Филадельфия» провела переговоры с Тортореллой

Джон Торторелла может вернуться в НХЛ.
63-летний специалист провел переговоры с «Филадельфией» на предмет назначения на пост главного тренера.
«Флайерс» занимаются поиском нового тренера после решения не продолжать сотрудничество с Майком Йео.
Также сообщалось, что «Филадельфия» интересуется Барри Троцем, которого уволили из «Айлендерс».
Последним клубом Тортореллы в НХЛ был «Коламбус», который он возглавлял с 2015 по 2021 год.
Ранее он также тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли.