«Филадельфия» провела переговоры с Тортореллой

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Джон Торторелла может вернуться в НХЛ.

63-летний специалист провел переговоры с «Филадельфией» на предмет назначения на пост главного тренера.

«Флайерс» занимаются поиском нового тренера после решения не продолжать сотрудничество с Майком Йео.

Также сообщалось, что «Филадельфия» интересуется Барри Троцем, которого уволили из «Айлендерс».

Последним клубом Тортореллы в НХЛ был «Коламбус», который он возглавлял с 2015 по 2021 год.

Ранее он также тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли.

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