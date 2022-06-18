«Коламбус» продлил контракт с форвардом Фоуди на 2 года. Второй – односторонний

продлил контракт с форвардом на 2 года.

Сообщается, что соглашение с 22-летним игроком имеет гибридный характер. В первый сезон оно будет двусторонним, во второй – односторонним.

В первом сезоне зарплата составит 750 тысяч долларов на уровне НХЛ и 200 тысяч в АХЛ. Во втором сезоне – 775 тысяч.

Фоуди был выбран «Блю Джекетс» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 18-м номером.

В минувшем сезоне он провел за «мундиров» 1 матч в регулярном чемпионате НХЛ. В 29 матчах АХЛ набрал 19 (7+12) очков. Последние 3 месяца сезона канадец пропустил из-за травмы.

Всего в регулярках НХЛ у Фоуди 27 матчей и 5 (0+5) баллов. В Кубке Стэнли – 10 игр и 2 очка (1+1, гол в решающем матче серии с «Торонто» в рамках квалификации в 2020 году).