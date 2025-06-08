«Салават» объявил об уходе Тодда. У форварда 16+40 в 72 играх за клуб
«Салават Юлаев» не продлит контракт с Нэйтаном Тоддом.
Уфимский клуб объявил об уходе 29-летнего канадского форварда.
Прошлый сезон стал дебютным для Тодда в лиге. Он провел 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 51 (14+37) очко при полезности «плюс 17».
В плей-офф на счету нападающего 5 (2+3) очков в 4 матчах за «Салават». Остаток Кубка Гагарина он пропустил из-за травмы.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Салавата Юлаева»
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