«Салават» объявил об уходе Тодда. У форварда 16+40 в 72 играх за клуб

«Салават Юлаев» не продлит контракт с Нэйтаном Тоддом.

Уфимский клуб объявил об уходе 29-летнего канадского форварда.

Прошлый сезон стал дебютным для Тодда в лиге. Он провел 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 51 (14+37) очко при полезности «плюс 17».

В плей-офф на счету нападающего 5 (2+3) очков в 4 матчах за «Салават ». Остаток Кубка Гагарина он пропустил из-за травмы.