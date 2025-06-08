Защитник «Эдмонтона» Нерс: «Читаю «Войну и мир» уже полтора месяца. Может, у меня получится закончить эту книгу»
Дарнелл Нерс рассказал, что читает роман Льва Толстого «Война и мир».
30-летний защитник «Эдмонтона» любит читать, а в команде у него прозвище Док.
«Я уже полтора месяца читаю «Войну и мир». Может быть, у меня получится закончить эту книгу», – сказал Нерс.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Флориды»
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