Защитник «Эдмонтона» Нерс: «Читаю «Войну и мир» уже полтора месяца. Может, у меня получится закончить эту книгу»

Дарнелл Нерс рассказал, что читает роман Льва Толстого «Война и мир».

30-летний защитник «Эдмонтона » любит читать, а в команде у него прозвище Док.

«Я уже полтора месяца читаю «Войну и мир». Может быть, у меня получится закончить эту книгу», – сказал Нерс .