Купер сравнил Палата с ассасином: «Ондржей не выделяется, а он лучший в «Тампе» по победным голам в плей-офф. Его никто не замечает»

сравнил с ассасином нападающего «Тампы» .

«Он как смертоносный ассасин. Никогда не знаешь, что он рядом, пока не нанесет вам серьезный ущерб.

Причина, по которой Палат является тем, кем он есть, заключается в том, что он не выделяется из состава.

А потом вы видите, что он лучший в по победным голам в плей-офф. Вот это сделать потребовалось, чтобы люди его заметили.

Это прекрасный пример про Палата. Его никто не замечает, кроме парней в раздевалке, которые знают, насколько он ценен для нас», – сказал главный тренер «Лайтнинг».

Палат забил 10-й победный гол в плей-офф в карьере и вышел на 1-е место в истории «Тампы»