Купер сравнил Палата с ассасином: «Ондржей не выделяется, а он лучший в «Тампе» по победным голам в плей-офф. Его никто не замечает»

Джон Купер сравнил с ассасином нападающего «Тампы» Ондржея Палата.
«Он как смертоносный ассасин. Никогда не знаешь, что он рядом, пока не нанесет вам серьезный ущерб.
Причина, по которой Палат является тем, кем он есть, заключается в том, что он не выделяется из состава.
А потом вы видите, что он лучший в «Тампе» по победным голам в плей-офф. Вот это сделать потребовалось, чтобы люди его заметили.
Это прекрасный пример про Палата. Его никто не замечает, кроме парней в раздевалке, которые знают, насколько он ценен для нас», – сказал главный тренер «Лайтнинг».
Палат забил 10-й победный гол в плей-офф в карьере и вышел на 1-е место в истории «Тампы»