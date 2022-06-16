Судья Беляев: «КВН мне помогает всю карьеру. Юмор – один из элементов управления игрой»

Судья Сергей Беляев рассказал о том, как юмор помогает ему в работе на хоккейных матчах.

– В интервью вы рассказывали о том, что в институте играли в КВН.

– Да, была студенческая команда, мне нравилась вся эта самодеятельность. Я совмещал сначала с хоккеем, а потом с судейством. До сих пор очень люблю пошутить.

– Чем помогает кавээновский опыт в судейской карьере?

– Держаться в коллективе, уметь общаться на позитиве, на улыбках, уметь поддержать, подбодрить партнера в шуточной форме. Это помогает и в работе, и в жизни. На протяжении всей карьеры КВН всегда мне помогает.

– Когда-нибудь в ситуациях напряженного общения с игроками или тренерами чувство юмора выручало?

– Я больше скажу: это один из элементов управления игрой. Иногда тренер в горячке начинает кричать, ты подъезжаешь и говоришь ему слова, которые на ходу скомпоновал в шутку. Он сначала не понимает, что происходит, но потом остывает, улыбается и видит, что это всего лишь какая-то игровая ситуация. Его команду никто не хочет, как они говорят, прибить, просто так получилось – пришло удаление, отменили проброс или «вне игры».

– Главный шутник из игроков или тренеров, с которыми приходилось общаться на льду?

– может подъехать и подшутить, как-то подколоть. Володя Жарков как-то подъехал: «Рэф, ты такой серьезный, что я даже не знаю, как играть».

Ребят много, кто на позитиве. Мы и сами за словом в карман не лезем, если нужно. Однажды судил матч «Югры» и рижского «Динамо» в Ханты-Мансийске. Ничейный счет, последние минуты, команды рубятся по полной. Рижане начинают «закапывать» вратаря, защитники «Югры» лупят нападающих соперника. Даю свисток, развожу руки в стороны – мол, все, спокойно.

Подъезжает иностранец из и кричит: «Slashing! Slashing!»

А я возьми да и ответь: «Слэшинг-фигешинг, это ты еще на воскресенской дискотеке не был!»

Русскоговорящие игроки, которые были рядом, и ребята-арбитры минуты полторы не могли перестать смеяться. Весь бунт остановился из-за этой фразы, и такое нередко бывает, когда удается остановить весь кипеж одной шуткой. Вроде и драться надо, и смеются все – на этом обычно все заканчивается, – сказал Беляев.