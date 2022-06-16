АХЛ. Фарм «Сент-Луиса» с Костиным, Александровым и Джеймсом Нилом вышел в финал Кубка Колдера

Фарм-клуб «Сент-Луиса» вышел в финал плей-офф АХЛ.
В серии финала Восточной конференции «Спрингфилд» победил «Лаваль Рокет» (4-3).
В решающем матче команда одержала победу со счетом 4:0.
В составе «Спрингфилда» выступают российские нападающие Клим Костин и Никита Александров.
За клуб также играет форвард Джеймс Нил.
В финале Кубка Колдера «Спрингфилд» сыграет с «Чикаго Вулвс».
АХЛ. Фарм «Каролины» вышел в финал Кубка Колдера. Кочетков сделал шатаут в 6-м матче против «Стоктона», отразив 28 бросков