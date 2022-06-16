АХЛ. Фарм «Сент-Луиса» с Костиным, Александровым и Джеймсом Нилом вышел в финал Кубка Колдера

Теги Сент-Луис АХЛ Чикаго Вулвс Кубок Колдера Джеймс Нил Спрингфилд Клим Костин Никита Александров 2000 Хоккей

Фарм-клуб «Сент-Луиса» вышел в финал плей-офф АХЛ.

В серии финала Восточной конференции «Спрингфилд» победил «Лаваль Рокет» (4-3).

В решающем матче команда одержала победу со счетом 4:0. 

В составе «Спрингфилда» выступают российские нападающие Клим Костин и Никита Александров.

За клуб также играет форвард Джеймс Нил.

В финале Кубка Колдера «Спрингфилд» сыграет с «Чикаго Вулвс».

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