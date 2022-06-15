«Даллас» продлил контракты с форвардами Карлстремом и Каамано

продлил контракты с форвардами Фредриком Карлстремом и .

Соглашения с обоими игроками рассчитаны на один год и являются двусторонними. На уровне НХЛ зарплата 750 тысяч долларов, АХЛ – 105 тысяч.

При этом у Карлстрема предусмотрена минимальная сумма за сезон в размере 125 тысяч.

24-летний швед в минувшем сезоне дебютировал в НХЛ, проведя за «Старс» 3 матча. Он набрал в них 1 (0+1) очко.

В в 65 матчах за отметился 29 (16+13) баллами, в 2 матчах Кубка Колдера забил 1 гол.

23-летний Каамано после 24 матчей в в сезоне-2020/21 провел весь год в фарм-клубе. У него 47 матчей и 14 (8+6) очков в сезоне АХЛ.