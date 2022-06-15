Крикунов об НХЛ: «Люди ходят на российских игроков. Американцы знать не знают, где Украина находится. Это политики только разжигают»

оценил шансы вратаря Андрея Василевского выиграть «Конн Смайт».

Приз вручается самому ценному игроку плей-офф .

– Василевский может стать самым ценным игроком плей-офф. Почему бы и нет? В регулярном чемпионате он отыграл не так ярко, как последние годы, но в плей-офф делает свой вклад в победы команды, играет на высоком уровне. Так что вполне может получить эту награду.

– А как насчет ? Он еще не выигрывал «Конн Смайт Трофи».

– Может и Кучеров. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы, и сейчас у него проснулось желание играть и побеждать. Кучеров – талантливый хоккеист, и он способен ярко проявить себя в финале Кубка Стэнли.

– Как вы думаете, российский паспорт не помешает нашим игрокам в этом году взять индивидуальные награды в НХЛ?

– Не думаю, что это помешает. НХЛ смогла абстрагироваться от этой ситуации. Есть, конечно, ярые противники, которые бросаются в сторону России, но в целом лига не дает своих ребят в обиду.

НХЛ – хорошая бизнес-структура и прежде всего там это шоу. Люди ходят на российских игроков. Там видят, кто из хоккеистов что из себя представляет. Американцы знать не знают, где Украина находится. Это политики только разжигают, а люди какими были, такими и остаются, – сказал бывший тренер сборной России.

Макар – главный претендент на «Конн Смайт», Василевский – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кучеров – 4-й (Sportsnet)