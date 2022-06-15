Сакик о вратарях «Колорадо»: «Мы уверены в обоих. Каждый выиграл по 6 матчей в плей-офф»

Джо Сакик сказал, что игрокам «Колорадо» комфортно играть с обоими вратарями.
«Эвс» все еще не определились с тем, кто выйдет в старте на первый матч финальной серии с «Тампой» – Дарси Кюмпер или Павел Францоуз.
«Нашим ребятам комфортно играть с каждым из вратарей. Оба сейчас могут играть. Дарси здоров на 100%. У него были проблемы со здоровьем, но сейчас он готов.
Мы уверены в обоих вратарях. Каждый выиграл по шесть матчей в плей-офф. Наши ребята в восторге», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш».