Сакик о вратарях «Колорадо»: «Мы уверены в обоих. Каждый выиграл по 6 матчей в плей-офф»

сказал, что игрокам комфортно играть с обоими вратарями.

«Эвс» все еще не определились с тем, кто выйдет в старте на первый матч финальной серии с – или .

«Нашим ребятам комфортно играть с каждым из вратарей. Оба сейчас могут играть. Дарси здоров на 100%. У него были проблемы со здоровьем, но сейчас он готов.

Мы уверены в обоих вратарях. Каждый выиграл по шесть матчей в плей-офф. Наши ребята в восторге», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш».