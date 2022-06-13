Панарин о планах на межсезонье: «Караоке». Хоккеист «Рейнджерс» проведет лето в России

сообщил, что будет петь в караоке во время отпуска после сезона в .

У российского нападающего на пресс-конференции по завершении сезона поинтересовались, как будет проходить его межсезонье.

«Караоке», – кратко ответил 30-летний хоккеист.

Также Панарин рассказал, что вернется в Россию в межсезонье.

Форвард провел свой третий сезон в составе клуба из Нью-Йорка. В этом регулярном чемпионате он набрал 96 (22+74) очка в 75 матчах. В плей-офф на его счету 16 (6+10) баллов в 20 играх.