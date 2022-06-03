Орлов о поражении от «Флориды»: «Вели 2-1, а потом проиграли, не забив в пустые ворота – это переломило ход серии. Не поверили, что можем их обыграть»

объяснил поражение от «Флориды» в серии Кубка Стэнли.

«Кэпиталс» уступили со счетом 2-4.

«Мы с Серегой Бобровским пожелали друг другу удачи перед серией, а во время серии не общались, были сфокусированы на играх.

Летом увидимся и все обсудим. Есть ментальные атаки, чтобы вывести вратаря из равновесия, потому что он единственный, кто не может допустить ошибку.

Обидно, что мы вели в серии 2-1, а потом проиграли игру, когда не забили в пустые ворота – это переломило ход серии. Мы не смогли поверить в свои силы, в то, что можем их обыграть.

Они провели хороший сезон, выиграли «Президент Трофи»… У нас были все шансы пройти первый раунд, но мы сами отдали им победу и вылетели достаточно рано.

В следующем сезоне будут изменения в составе. Будем делать все возможное, чтобы поднять кубок над головой», – сказал российский защитник.