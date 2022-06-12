Уитни о хите Лафреньера в голову Хедману: «Болельщики «Рейнджерс» говорят, что удара не было. Клоунская фан-база, представьте, если бы это сделали с Фоксом»

Райан Уитни раскритиковал болельщиков «Рейнджерс».
Бывший защитник клубов НХЛ прокомментировал игровой момент, произошедший во втором периоде шестого матча серии, когда Алексис Лафреньер применил силовой прием против Виктора Хедмана.
Защитнику «Лайтнинг» на некоторое время потребовалось уйти в подтрибунное помещение. Затем швед смог вернуться в игру.
«Болельщики «Рейнджерс» говорят, что это не удар в голову. Нет более клоунской фан-базы в интернете, чем у них. И я узнал об этом только в этом году», – написал бывший игрок.
Затем Уитни опубликовал на эту тему еще один твит, выложив повтор эпизода с другого ракурса.
«Другой угол обзора. Даже еще хуже, чем я думал. Представьте фанатов «Рейнджерс», если бы кто-то сделал такое с Фоксом», – высказался Уитни.