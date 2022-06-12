Уитни о хите Лафреньера в голову Хедману: «Болельщики «Рейнджерс» говорят, что удара не было. Клоунская фан-база, представьте, если бы это сделали с Фоксом»

раскритиковал болельщиков «Рейнджерс».

Бывший защитник клубов прокомментировал игровой момент, произошедший во втором периоде шестого матча серии, когда применил силовой прием против .

Защитнику «Лайтнинг» на некоторое время потребовалось уйти в подтрибунное помещение. Затем швед смог вернуться в игру.

«Болельщики говорят, что это не удар в голову. Нет более клоунской фан-базы в интернете, чем у них. И я узнал об этом только в этом году», – написал бывший игрок.

Затем Уитни опубликовал на эту тему еще один твит, выложив повтор эпизода с другого ракурса.

«Другой угол обзора. Даже еще хуже, чем я думал. Представьте фанатов «Рейнджерс», если бы кто-то сделал такое с Фоксом», – высказался Уитни.