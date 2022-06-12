3 финала «Тампы» подряд – рекорд НХЛ в эпоху потолка зарплат. В эти 3 сезона он был на одном уровне – 81,5 млн долларов

Три финала подряд – рекорд НХЛ в эпоху потолка зарплат.

«Лайтнинг» обыграли «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче) и вышли в финал Кубка Стэнли в 3-й раз подряд.

Это рекорд НХЛ в эпоху потолка зарплат, начавшуюся в 2005 году после локаута.

Дважды подряд до финала за этот период удалось доходить (2008 и 2009, 2016 и 2017 годы) и (2008 и 2009 годы).

Отметим, что из-за ситуации с коронавирусом размер потолка зарплат в последних трех сезонах оставался неизменным – 81,5 миллиона долларов на команду.