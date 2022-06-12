3 финала «Тампы» подряд – рекорд НХЛ в эпоху потолка зарплат. В эти 3 сезона он был на одном уровне – 81,5 млн долларов

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Три финала «Тампы» подряд – рекорд НХЛ в эпоху потолка зарплат.

«Лайтнинг» обыграли «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче) и вышли в финал Кубка Стэнли в 3-й раз подряд. 

Это рекорд НХЛ в эпоху потолка зарплат, начавшуюся в 2005 году после локаута. 

Дважды подряд до финала за этот период удалось доходить «Питтсбургу» (2008 и 2009, 2016 и 2017 годы) и «Детройту» (2008 и 2009 годы). 

Отметим, что из-за ситуации с коронавирусом размер потолка зарплат в последних трех сезонах оставался неизменным – 81,5 миллиона долларов на команду. 

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